Зеленский о санкциях против каналов: "Борьба за независимость - это борьба в информвойне за правду"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций в отношении телеканалов, связанных с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его коллегой Тарасом Козаком.

Президент в Twitter заявил, что санкции - это сложное решение.

"Украина мощно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, которая финансируется государством-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - отметил он.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech . Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, вещающие под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Шеф-редактору Lb.ua Соне Кошкиной стало известно, что в основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, лежит решение Верховной Рады от 2018 года. Телеканалы уже прекратили вещание в кабельной сети.

По данным ZN.ua, основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Санкции против каналов поддержали не все политики, особенно - фракция ОПЗЖ. Впрочем, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также пояснил, что отказался поддержать санкции против каналов, потому что "ограничительные меры в отношении каналов - это плохо".