РоSSия планирует ввести на оккупированном полуострове Крым особые административные районы (ОАР), что позволит засекретить инвесторов и защитить их от западных санкций.

В Москве уже подготовили соответствующий законопроект, пишет РБК.

Он позволит скрывать в официальных реестрах информацию о роSSийских компаниях, реализующих "системно значимые инвестиционные проекты" на полуострове.

ОАР будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя.

Резиденты этих районов должны будут заключить договор с оккупационными администрациями об условиях деятельности, предоставить инвестиционную декларацию с технико-экономическим обоснованием проекта, количеством запланированных рабочих мест, размером зарплаты работников, общим объемом капиталовложений и тому подобное.

О подобном проекте офшорной зоны руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов говорил еще в 2017 году, но дальше этих планов дело тогда не пошло.