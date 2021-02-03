РоSSия планирует засекретить инвесторов в Крыму

Из оккупированного полуострова сделают своеобразный офшор.

РоSSия планирует засекретить инвесторов в Крыму
Фото: new.sipaero.ru

РоSSия планирует ввести на оккупированном полуострове Крым особые административные районы (ОАР), что позволит засекретить инвесторов и защитить их от западных санкций.

В Москве уже подготовили соответствующий законопроект, пишет РБК.

Он позволит скрывать в официальных реестрах информацию о роSSийских компаниях, реализующих "системно значимые инвестиционные проекты" на полуострове.

ОАР будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя.

Резиденты этих районов должны будут заключить договор с оккупационными администрациями об условиях деятельности, предоставить инвестиционную декларацию с технико-экономическим обоснованием проекта, количеством запланированных рабочих мест, размером зарплаты работников, общим объемом капиталовложений и тому подобное.

О подобном проекте офшорной зоны руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов говорил еще в 2017 году, но дальше этих планов дело тогда не пошло.

Напомним, что Крым находится под роSSийской оккупацией с 27 февраля 2014 года. Мировое сообщество признало аннексию полуострова неправомерной, а США, Евросоюз и другие страны ввели санкции, запретив вести бизнес в Крыму и проводить любые транзакции с лицами, оказавшимися под "крымскими санкциями".

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