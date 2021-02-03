Каналы NewsОne, ZIK и 112-Украина прекратили трансляцию в кабельных сетях

Онлайн-вещание этих телеканалов продолжается на Youtube.

Каналы NewsОne, ZIK и 112-Украина прекратили трансляцию в кабельных сетях

Телеканалы ZiK, NewsOne и 112-Украина, которые принадлежат народному депутату Тарасу Козаку, против которого 2 февраля ввели санкции, прекратили вещание в кабельных сетях.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже к полуночи.

В то же время онлайн-вещание этих телеканалов продолжается на Youtube.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

В основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, лежит решение Верховной Рады от 2018-го года.

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