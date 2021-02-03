РоSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, вблизи Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Шумов роSSийско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

"Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

Около Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, неподалеку Павлополя оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье, зафиксирована работа вражеского снайпера.

Неподалеку Авдеевки также был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 вблизи позиций Объединенных сил.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщали, 5 февраля оккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе.