Переселенные в Крым россияне после деоккупации смогут вернуться в РоSSию или получить украинское гражданство

Также они могут получить статус иностранных граждан.

Переселенные в Крым россияне после деоккупации смогут вернуться в РоSSию или получить украинское гражданство
Фото: предоставлено пресс-службой

После деоккупации Крыма россияне, которых переселили на остров для изменения его этнического состава, смогут вернуться на свою историческую родину - в РоSSию.

Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В то же время он подчеркивает, что у них будет право легально получить украинское гражданство.

"Мы точно не собираемся нарушать чьи-то гуманитарные права. У всех будет возможность свободно принимать решения. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лицо без гражданства. Или эти люди могут принять другое решение - вернуться на свою историческую родину. Мы не собираемся, в отличие от последователей сталинского режима, заниматься депортацией", - заверил Резников.

Напомним, что по состоянию на октябрь 2020 года РоSSия переселила в Крым более 500 тысяч своих граждан. По словам заместителя министра иностранных дел Эмине Джеппар, РоSSия использует демографическую чистку как "классический" инструмент для сокрытия собственных преступлений. Оккупанты устраивают для местного населения психологический террор, проводят произвольные аресты и систематические обыски с единственной целью - напугать людей, забрать у них свободу на сопротивление и на самовыражение.

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