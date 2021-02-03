Разумков не поддержал санкции против каналов Медведчука

"К каналам санкции - это плохо. Несмотря на то, чьи они".

Разумков не поддержал санкции против каналов Медведчука
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции против каналов Медведчука ("112 Украина", NewsOne и ZIK).

В комментарии изданию "Бабель" Разумков заявил, что ограничительные меры по каналам - это плохо.

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И к каналам санкции - это плохо. Несмотря на то, чьи они", - сказал Разумков.

Ранее стало известно, что Разумков не стал подписывать решение СНБО о санкциях. Спикер Рады - один из 19 членов Совета. Решение СНБО, согласно закону, принимает не менее 2/3 голосов от своего состава, в силу они вступают после соответствующего указа президента Украины.

В спецэфире "112" отметили, что это решение поддержали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности. Но, по информации "Бабеля", еще один член СНБО был в командировке.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что в основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, лежит решение Верховной Рады от 2018-го года.

По информации ZN.UA, основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО.

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