Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

В правительственном квартале сегодня состоится ряд акций.

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева
Фото: Поліція Києва

Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданиями Верховной Рады и Кабинета министров.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении.

В полиции предупреждают, что в связи с акциями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева. Правоохранители просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.

Также полиция призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Как сообщалось, в Киеве 2 февраля во время акции против незаконных пассажирских перевозок, которая состоялась на улице Елены Телиги, совершено нападение на полицейского. В связи с инцидентом были задержаны девять человек.

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