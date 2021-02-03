Полиция усилила меры безопасности в центре Киева
В правительственном квартале сегодня состоится ряд акций.
Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданиями Верховной Рады и Кабинета министров.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении.
В полиции предупреждают, что в связи с акциями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева. Правоохранители просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.
Также полиция призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Как сообщалось, в Киеве 2 февраля во время акции против незаконных пассажирских перевозок, которая состоялась на улице Елены Телиги, совершено нападение на полицейского. В связи с инцидентом были задержаны девять человек.