Арахамия предупредил о возможном блокировании трибуны в Раде из-за санкций против телеканалов

Фракция "Слуга народа" проведет заседание по поводу блокирования телеканалов, связанных с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что оппозиция заблокирует работу Верховной Рады. Об этом он заявил журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua.

"Случилось чрезвычайное происшествие (отключение телеканалов). Надо собирать фракцию, проводить заседание ... Надо будет разблокировать трибуну. Если она еще не заблокирована, то будет заблокирована. Тогда парламент не будет работать. У нас есть информация. Как у вас есть информация о том, что происходит в чатах депутатов, так же у нас есть информация о том, что происходит в чатах других депутатов. Господин Медведчук никогда раньше не приезжал в Раду в 9 утра. А сегодня приехал. Потому что это чрезвычайное происшествие", - заявил он .

Арахамия подчеркнул, что "сейчас надо сделать все, чтобы парламент работал в штатном режиме ... Мы не будем давать блокировать", - сказал он.

Глава фракции "Слуга народа" подтвердил, что спикер Дмитрий Разумков на заседании СНБО не поддержал решение о блокировании телеканалов.

"Этот вопрос к спикеру ... Я буду поддерживать любые действия СНБО, если они в правовом поле и в законодательном порядке приняты ... Сейчас будет много совещаний, все приехали в Раду раньше, чтобы к этому подготовиться", - подчеркнул Арахамия.

Обновление. По состоянию на 9:55 утра, трибуну от блокирования охраняют нардепы "Слуги народа".

Фото: Алексей Гончаренко

Обновление 10:06. Члены ОПЗЖ вышли к трибуне со словом, но не блокировали ее. Вадим Рабинович снова назвал власть "чертями" и начал петь "Вставай, страна огромная". После завершения "речи" нардепы разошлись, и слово в пределах выступлений смогли получить представители других политсил.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Lb.ua стало известно, что в основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, лежит решение Верховной Рады от 2018-го года. Телеканалы уже прекратили вещание в кабельной сети.

По данным ZN.ua, основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.