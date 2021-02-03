Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ

СНБО провела индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения.

Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ
Фото: zn.ua

Основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Об этом со ссылкой на источники в СБУ и Офисе президента сообщает ZN.UA.

"Таким образом, фигурант этих санкций попал под действие закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»", - отмечает издание.

Кроме того, заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме. По данным ZN.UA, было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был появиться на 4-ом этаже Банковой, где должен был поставить или не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

То есть это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения.

В-третьих, по данным издания, решение о наложении санкций не было молниеносным и напрямую не связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, которые осуществляют антиукраинскую деятельность, отмечает ZN.UA.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила сообщила, что в основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, лежит решение Верховной Рады от 2018-го года.

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