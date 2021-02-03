США предложили Германии решение по Северному потоку - 2

США впервые сигнализировали о готовности говорить о прекращении своих санкций в отношении спорного трубопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ из РоSSии в Германию. Как сообщает " Европейская правда ", об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.



Американцы ожидают, что немецкая сторона предложит свой пакет предложений, пишет издание.



"Немцы должны представить пакетное решение. Иначе мы не сможем устранить проблему "Северного потока-2", - заявил на условиях анонимности представитель администрации США , принимавший участие в переговорах.



Вашингтон хочет, чтобы немецкий пакет предусматривал обеспечение энергетической безопасности Европы. Основная цель - остановить растущую зависимость Европы от роSSийского газа и не допустить отключения Украины от европейской инфраструктуры.



По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность оснастить "Северный поток-2" механизмом отключения, который может быть задействован в случае, если Москва попытается оказывать давление на Украину, ограничив подачу газа.



Соединенные Штаты также считают, что соглашение, которое регулирует транзит роSSийского природного газа по трубопроводной системе Украины, должно быть пересмотрено.