США предложили Германии решение по Северному потоку - 2

США предложили Германии решение по Северному потоку - 2

США впервые сигнализировали о готовности говорить о прекращении своих санкций в отношении спорного трубопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ из РоSSии в Германию. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

Американцы ожидают, что немецкая сторона предложит свой пакет предложений, пишет издание.

"Немцы должны представить пакетное решение. Иначе мы не сможем устранить проблему "Северного потока-2", - заявил на условиях анонимности представитель администрации США, принимавший участие в переговорах.

Вашингтон хочет, чтобы немецкий пакет предусматривал обеспечение энергетической безопасности Европы. Основная цель - остановить растущую зависимость Европы от роSSийского газа и не допустить отключения Украины от европейской инфраструктуры.

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность оснастить "Северный поток-2" механизмом отключения, который может быть задействован в случае, если Москва попытается оказывать давление на Украину, ограничив подачу газа.

Соединенные Штаты также считают, что соглашение, которое регулирует транзит роSSийского природного газа по трубопроводной системе Украины, должно быть пересмотрено.

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