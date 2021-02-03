Все имущество Черноморского флота подлежит возврату Украине, - Резников

В законопроекте МинВОТ "О государственной политике переходного периода" говорится, что после освобождения Крыма Черноморский флот навсегда возвращается Украине.

Все имущество Черноморского флота подлежит возврату Украине, - Резников
Фото: Макс Левин

Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество Черноморского флота должно быть возвращено или передано в собственность Украине после деоккупации Крыма.

Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он также отметил, что в законопроекте МинВОТ "О государственной политике переходного периода" говорится, что после освобождения Крыма Черноморский флот навсегда возвращается Украине.

"Мы для себя считаем Харьковские соглашения бессмысленными. Тем более, что оккупант сам нарушил все, что можно было нарушить в этих договоренностях, точно так же, как и Большой договор о дружбе, из которого мы вышли. В статье 17 Конституции четко определено, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы. Ранее для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит, Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины", - отметил Резников.

Напомним, что 21 апреля 2010 года на тот момент президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, которые предусматривали продление пребывания Черноморского флота на территории Украины до 2042 года в обмен на снижение цены на газ. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

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