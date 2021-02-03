Резников: "Первые выборы на Донбассе состоятся через два-шесть лет после деоккупации"

Они возможны только в полностью безопасной среде.

Резников: "Первые выборы на Донбассе состоятся через два-шесть лет после деоккупации"
Фото: Макс Левин

Жители Донбасса смогут голосовать на разного уровня выборах после деоккупации захваченных Россией территорий. Однако первые волеизъявления пройдут через два-шесть лет с момента освобождения земель.

Об этом в интервью LB.ua сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он указал, что эта процедура предусмотрена в законопроекте МинВОТ "О государственной политике переходного периода".

"Они смогут голосовать, но только через некоторое время - когда на деоккупированных территориях будут выполнены все необходимые условия, среди которых самое главное - безопасность. Выборы в органы местного самоуправления состоятся через два-шесть лет после деоккупации - одновременно с местными выборами по стране, чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий. При этом на национальных выборах они могут голосовать так, как и сейчас, - выехать на территорию, где они проводятся, и зарегистрироваться там как избиратель", - акцентировал Резников.

По словам вице-премьер-министра, волеизъявление может происходить только в безопасной среде. Выборы могут проводиться только там, где есть свобода агитации, доступ к украинским СМИ, конкуренция политических партий. Они должны соответствовать Копенгагенскому стандарту ОБСЕ и Конституции. Он также не исключает, что местные выборы в Донбассе могут быть секторальными.

"Вполне вероятно, что выборы будут происходить секторально: есть район, в котором безопасная территория, где прошли демилитаризация и разоружения, значит, там можно проводить выборы", - заявил Резников.

Он добавил, что оценивать безопасность проведения голосования будет оценочная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

"Перед тем, как БДИПЧ ОБСЕ отправляет миссию в какую-то страну для мониторинга любого уровня выборов, оно командирует сначала оценочную миссию, в которой всегда присутствуют офицеры безопасности. Они и определяют, безопасно ли присутствовать наблюдателям на территории, где проходят выборы, и гарантирует ли приглашающая страна их безопасность. Если такой гарантии нет, никто ничего мониторить не поедет. Если по результатам оценки миссия БДИПЧ ОБСЕ к нам не будет готова приехать, нам нельзя проводить выборы", - объяснил Резников.

Напомним, что в январе 2021 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным проведение местных выборов 28 марта 2021 года в прифронтовых местностях Донецкой и Луганской областей. Речь идет обо всех 18 населенных пунктах, где не смогли провести выборы в октябре одновременно со всей страной.

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