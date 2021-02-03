Блокирование каналов Медведчука: СНБО воспользовался решением Рады от 2018 года

Основанием для введения ограничений тогда должны были стать результаты проверки деятельности этих телеканалов СБУ. Впрочем, правоохранители в надлежащие сроки проверку не осуществили.

В основе решения СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, лежит решение Верховной Рады от 2018-го года.

Об этом в Telegram сообщает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Речь идет об обращении Верховной Рады к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и NewsOne (проект №9157). Соответствующее решение было принято 4 октября 2018 года. Согласно приложению к постановлению, санкции должны касаться 7 компаний: ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

"В базе сегодняшнего решения СНБО лежит решение парламента от 2018 года. Тогда по инициативе "Народного фронта" зал попросил СНБО ограничить работу каналов, которые де-факто потакают стране-агрессору", - сообщила журналист.

По ее словам, основанием для введения ограничений должны были стать результаты проверки деятельности этих телеканалов Службой безопасности Украины. Впрочем, с проверкой СБУ не торопилась.

"Дело к выборам шло, Банковой не с руки было с уважаемыми людьми ругаться. Тем более, если с ними ведутся совместные дела. Поэтому решение Рады положили под сукно. А вот теперь пришло время - достали. И материалов проверки СБУ вполне достаточно. Пошаговый план - что делать дальше, в какой последовательности, как укреплять позиции и не сдать назад - тоже готов. Юридические аспекты (судебные) тоже просчитаны. Все серьезно", - отметила Кошкина.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.