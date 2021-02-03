Владимир Зеленский выдал указ о запрете трех украинских телеканалов: реакция Сети

Президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о применении персональных санкций против юридического владельца ряда украинских телеканалов Тараса Козака. Последствием этого решения стал запрет на работу трех популярных украинских телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"За" такое решение проголосовали 17 членов СНБО из 19. Не проголосовал член СНБО, находящийся в командировке, а также воздержался от голосования спикер парламента Дмитрий Разумков.

Сразу после подписания документа президентом телевещание этих каналов было прекращено. Все они вышли ночью лишь на YouTube-каналах.

Информация об указе, подписанном Зеленским, появилась на сайте Офиса президента вчера, 2 февраля, ближе к вечеру. Уже через несколько минут Сеть взорвалась комментариями. Дали свое разъяснение по поводу этого решения и в Офисе президента.

В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал мотивацию этого резонансного решения так:

"Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", - отметил чиновник.

При этом он также намекнул, что якобы Тарас Козак завладел этими каналами не совсем законным путем.

"Имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии", - заявил Подоляк.

Решение СНБО, закрепленное президентским указом, еще более углубит раскол в обществе, считают многие политики и блогеры.

"Мне очень тяжело узнавать в Зеленском Порошенко", заявил народный депутат Украиины Нестор Шуфрич, намекая, что Зеленский решился на шаг, на который не решался даже его предшественник Петр Порошенко. "Мы выступаем против политических репрессии против телеканалов и призываем всё украинское медиа пространство, журналистов, блогеров, выступить против цензуры и запрещения свободы слова. Это уже не в какие рамки не лезет", - написал у себя Telegram- канал "Легитимный".

"Вова зажигает! Теперь хоть третью мировую по-людски можно будет начать. И Байдену меньше колебаться с приоритетами. Традиционно Украина , как современный Герострат, зажигает яркий огонь и приглашает всех на яркую увлекательную вечеринку. Вам она может и не нравится, но участие обязательно!", - отреагировал в привычной для него ернической манере журналист и блогер Юрий Романенко.

"СНБОУ заблокировало активы медведчуковского аватара Тараса Козака и трёх каналов, формально принадлежащих ему (на самом деле Медведчуку) - ZIK, Newsone и 112. Вроде как нужно поддержать Зеленского в давно назревшем решении убрать пропагандистские кремлевские ресурсы. Но весь предыдущий опыт с Зеленским учит противоположному. Как бы не оказалось, что речь идёт о торге с целью отжать медиа ресурсы в интересах окружения или другой сделке. Тем более, что решение СНБО может отменить любой ручной суд. У Медведчука с этим проблем никогда не было. Так что подожду я дальнейшего развития событий, чтобы расставить точки над «і»", - пишет политолог Тарас Березовец, известный своими симпатиями к Петру Порошенко.

Он также комментирует действия Дмитрий Разумкова, отказавшегося подписывать это решение СНБО.

"Кстати вот. Спикер Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании на СНБО вопроса введения санкций против телеканалов Медведчука. Ох, какого перспективного парня русские спалили. Охохо", - продолжает тему Березовец.

"Впервые за полтора года президентства Зеленского я ему аплодирую искренне", - заявил лидер радикальной партии Олег Ляшко.

Похоже на то, что в пропрезидентской фракции "Слуга народа" намечается еще одна, и возможно, самая серьезная, линия раскола - в отношении ко вчерашнему указу. В частности, депутат-"слуга" Евгений Шевченко уже заявил в ночном эфире одного из опальных телеканалов, что он против своей совести не пойдет и не готов поддержать такое решение президента.

Тем временем руководитель фракции "слуг" Давид Арахамия призвал своих однопартийцев сегодня с утра блокировать парламентскую трибуну, чтобы не дать никому высказаться с критикой президентского решения. В Сети публикую скрин с чата "Слуги народа", где он пишет:

"Надо защитить трибуну. Прошу всех на 9 утра".

От двух главных "супертяжей" украинской политики – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, пока реакции нет.