Боррель осудил приговор Навальному и призвал освободить политика

"Заключение Алексея Навального противоречит международным обязательствам РоSSии".

Боррель осудил приговор Навальному и призвал освободить политика
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель осудил приговор, вынесенный роSSийскому оппозиционеру Алексею Навальному, и призвал к немедленному освобождению политика.

Такое заявление дипломат обнародовал в Твиттере.

"Заключение Алексея Навального противоречит международным обязательствам РоSSии в сфере верховенства права и фундаментальных свобод. Оно противоречит также вердикту Европейского суда по правам человека, который признал дело ("Ив Роше" - ред.) своевольным и необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению", - сообщил Боррель.

Напомним, сегодня суд в Москве решил удовлетворить ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока реальным. Ему дали 3,5 года колонии общего режима, при этом должен быть зачислен год, проведенный под домашним арестом.

Напомним, 17 января 2021 года Навальный вместе со своей женой Юлией прилетел в РоSSию из Германии, где оппозиционер несколько месяцев лечился после отравления "Новичком". Политика задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве и сразу арестовали.

После ареста Навальный призвал граждан РоSSии выходить на протестные акции 23 января. В ответ роSSийские власти начали задерживать близких к Навальному людей - пресс-секретаря, брата и сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией".

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