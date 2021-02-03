Литва потребует новых санкций против РоSSии из-за приговора Навальному

"Мы должны немедленно вернуться к этому вопросу, не дожидаясь следующего совета ЕС".

Литва потребует новых санкций против РоSSии из-за приговора Навальному
Ґабриелюс Ландсберґіс

Евросоюз должен немедленно принять решение о санкциях против виновных в вынесении приговора роSSийскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает LRT.

Глава МИД Литвы также не исключает, что, если процесс внедрения в ЕС затянется, Литва может применить национальные санкции в отношении причастных к приговору человек.

"Должен признать, что это решение суда не было неожиданностью. На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе на прошлой неделе мы заявили, что существует высокая вероятность того, что Владимир Путин приложит все усилия, чтобы держать Навального в тюрьме. Было обещано, что, если Навальный останется в тюрьме, если ему будет вынесен настоящий приговор к лишению свободы, Европа наложит санкции", - сказал Ландсбергис.

"Я надеюсь, что это обещание было реалистичным, поэтому мы должны немедленно вернуться к этому вопросу, не дожидаясь следующего совета ЕС", - добавил министр.

По словам Ландсбергиса, он уже обсуждал этот вопрос с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии во вторник.

"Я думаю, что в Европе могут быть единые заявления и обращения к единомышленникам. Если мы увидим, что на принятие решений уходит много времени, я не исключаю, что мы должны также рассмотреть возможность добавления в список национальных санкций лиц, которые способствовали решению относительно заключения Навального", - заявил Ландсбергис.

Напомним, 17 января 2021 года Навальный вместе со своей женой Юлией прилетел в РоSSию из Германии, где оппозиционер несколько месяцев лечился после отравления "Новичком". Политика задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве и сразу арестовали.

После ареста Навальный призвал граждан РоSSии выходить на протестные акции 23 января. В ответ роSSийские власти начали задерживать близких к Навальному людей - пресс-секретаря, брата и сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией".

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