В День независимости проведут парад с привлечением военной техники

Кроме того, вечером состоится праздничный концерт.

Во время празднования Дня независимости Украины 24 августа наряду с другими мероприятиями будет проведен парад с привлечением военной техники.

Об этом шла речь во время совещания президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины, сообщает пресс-служба главы державы.

В канун 30-летнего юбилея независимости пройдет саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины. Также состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии.

"Непосредственно в день рождения Украины наряду с другими мероприятиями будет проведен парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт", - говорится в сообщении.

Кроме того, в праздничных мероприятиях ожидается участие лидеров многих государств - партнеров и друзей Украины.