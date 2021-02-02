Шевченковский суд Киева оставил Антоненко под стражей до 2 апреля

Юлия Кузьменко остается под круглосуточным домашним арестом, а Яна Дугарь - под денежным залогом.

Шевченковский районный суд Киева продлил меры для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарь.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Андрея Антоненко оставили под стражей еще на 60 суток (до 2 апреля). Юлия Кузьменко остается под круглосуточным домашним арестом, а Яна Дугарь - под денежным залогом.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в суд прибыли народные депутаты для того, чтобы взять Антоненко на поруки. Их не пустили в зал заседаний, сославшись на решение, где был частично ограничен доступ посетителей, кроме представителей СМИ .

2 февраля суд продолжил рассматривать дело по существу и перешел на стадию исследования материалов дела. Впоследствии заседание перенесли на 9 февраля.

Напомним, в январе Антоненко оставили под стражей. 12 января стало известно, что Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья, у него в СИЗО начали выпадать зубы. Однако 19 января суд снова отказался менять ему меру пресечения.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. К декабрю 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что он культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек врача Юлию Кузьменко и волонтера Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

19 января в Нацполиции подтвердили допрос бывшего сотрудника беларусского спецподразделения Игоря Макара. По делу Шеремета он имеет процессуальный статус свидетеля.