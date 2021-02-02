Советник руководителя ОП Руслан Магомедов претендует на должность главы Нацкомиссии по ценным бумагам

Советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов претендует на пост главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующая декларация появилась в Едином государственном реестре деклараций .

Должность главы НКЦБФР стала вакантной после того, как 30 января 2021 года закончился 6-летний срок полномочий Тимура Хромаева.

Кандидатуру Руслана Магомедова предложила Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) среди 5 различных кандидатур, которые могут стать членами и председателем НКЦБФР. Это также Юрий Бойко, Артемий Ершов, Алексей Кий и Дмитрий Тарабакин.

По данным "Экономической правды", решение о назначении Магомедова на пост уже приняли. Президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать его до конца недели. Следует отметить, что этому указу будет предшествовать указ об увольнении Хромаева и еще трех членов Нацкомиссии: Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

Все они были назначены на шесть лет еще 30 января 2015 года. Должность сохранит лишь Максим Либанов, срок пребывания которого в должности члена комиссии закончится в феврале 2024 года.

В состав Нацкомиссии планируют ввести четырех новых членов - два от участников фондового рынка и два - от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Следует отметить, что одно место останется вакантным.

Руслан Магомедов заявил, что не будет комментировать вопрос назначения на должность до указа Зеленского.

Напомним, в апреле 2020 года Магомедов стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Также он был делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из госбанков.