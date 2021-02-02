Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк 1 февраля сначала отказался получить от детективов Национального антикоррупционного бюро ходатайство об отстранении его от должности, а вечером того же дня в очередной раз не прибыл по повестке о вызове в НАБУ.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"Несмотря на вызывающее поведение подозреваемого, НАБУ довело до его сведения содержание вызова в Высший антикоррупционный суд, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении него меры пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.

Ведомство выложило видео, как детективы НАБУ зачитывали текст документа во время «прогулки» рядом с судьей длиной в несколько километров.

В декабре Вовку вручили повестку о вызове в суд во время праздника у экс-нардепа. Глава ОАСК повестку порвал и выбросил.

Напомним, что 17 июля голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На записях Волк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнескругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева .

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.