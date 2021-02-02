РоSSия держит в местах несвободы 109 украинских политзаключенных, - Денисова

109 украинских политических заключенных удерживаются в РоSSии, а также в оккупированном ею Крыму. 75 из них - это крымские татары.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова сообщила в эфире Радио Крым.Реалии.

"На сегодняшний день 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 человека в оккупированном Крыму - двое отбывают наказание, 31 - в следственном изоляторе (и еще один человек под судом). Остальные находятся в РоSSии, из них тоже часть отбывает наказание, часть находится в следственных изоляторах", - сказала Денисова.

Напомним, в сентябре прошлого года советник Уполномоченного ВР по правам человека Ирина Закриничная сообщила, что РоSSия преследует 134 украинца по политическим мотивам. Она отметила, что 112 украинцев, среди которых 78 крымских татар, находятся в незаконном заключении.