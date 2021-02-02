Аэропорт Дубая изменил написание украинской столицы на Kyiv

Международный аэропорт "Дубай" официально перешел к использованию правильной транслитерации украинской столицы - Kyiv, вместо русского - Kiev.

Об этом информирует пресс-служба украинского МИД .

"Международный аэропорт "Дубай" официально исправил написание нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию - Kyiv! Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания #CorrectUA еще на один шаг ближе к цели", - говорится в сообщении.

Напомним, онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали в октябре 2018 года.

В прошлом году в июне Facebook официально перешел с Kiev на Kyiv.

В сентябре написание украинской столицы на Kyiv сменила Википедия.