Аэропорт Дубая изменил написание украинской столицы на Kyiv
Кампанию #CorrectUA начали в октябре 2018 года.
Международный аэропорт "Дубай" официально перешел к использованию правильной транслитерации украинской столицы - Kyiv, вместо русского - Kiev.
Об этом информирует пресс-служба украинского МИД.
"Международный аэропорт "Дубай" официально исправил написание нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию - Kyiv! Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания #CorrectUA еще на один шаг ближе к цели", - говорится в сообщении.
Напомним, онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали в октябре 2018 года.
В прошлом году в июне Facebook официально перешел с Kiev на Kyiv.
В сентябре написание украинской столицы на Kyiv сменила Википедия.