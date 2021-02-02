Паспорт в смартфоне принимают 10 украинских аэропортов, - Криклий

Десятым в списке стал аэропорт в Днепропетровске.

Уже 10 украинских аэропортов принимают е-паспорт через приложение "Дія" вместо бумажных документов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, десятым в списке стал аэропорт в Днепропетровске.

Таким образом, паспорта в смартфоне сейчас принимают такие украинские аэропорты:

Борисполь

Запорожье

Ивано-Франковск

Киев

Львов

Николаев

Одесса

Харьков

Херсон

Днепропетровск

Чтобы воспользоваться в аэропорту паспортом в смартфоне, по прибытии в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть программу и показать экран для считывания QR-кода.

Напомним, в апреле прошлого года Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по отражению паспортной информации в мобильном приложении "Дія". Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

В октябре 2020 года НБУ разрешил открывать банковский счет с "паспортом в смартфоне".