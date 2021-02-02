Паспорт в смартфоне принимают 10 украинских аэропортов, - Криклий
Десятым в списке стал аэропорт в Днепропетровске.
Уже 10 украинских аэропортов принимают е-паспорт через приложение "Дія" вместо бумажных документов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам министра, десятым в списке стал аэропорт в Днепропетровске.
Таким образом, паспорта в смартфоне сейчас принимают такие украинские аэропорты:
- Борисполь
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Киев
- Львов
- Николаев
- Одесса
- Харьков
- Херсон
- Днепропетровск
Чтобы воспользоваться в аэропорту паспортом в смартфоне, по прибытии в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть программу и показать экран для считывания QR-кода.
Напомним, в апреле прошлого года Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по отражению паспортной информации в мобильном приложении "Дія". Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.
В октябре 2020 года НБУ разрешил открывать банковский счет с "паспортом в смартфоне".