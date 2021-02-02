Премьер-министр Денис Шмыгаль не пришел на встречу с главами фракций Рады

"Было самое короткое совещание глав фракций у спикера".

Премьер-министр Денис Шмыгаль не пришел на запланированную встречу с главами депутатских фракций и групп Верховной Рады, где должны были обсуждать вопрос коммунальных тарифов.

Глава правительства в это время был на другом мероприятии. Об этом LB.ua сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, это "было самое короткое совещание глав фракций у спикера".

Напомним, что с 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт. Новая фиксированная цена составляет 1,68 грн/кВт-час с НДС.

27 января Кабинет Министров решил компенсировать владельцам электроотопления 1,4 млрд гривен в связи с отменой льготного тарифа на электрическую энергию. 29 января глава ВР подписал постановление о льготах на коммунальные тарифы.

Кабинет министров утвердил порядок компенсаций для людей, которые используют электроотопление.

Кроме того, Рада рекомендовала Кабмину принять меры, направленные на социальную защиту населения, в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Кабмин в течение месяца должен подать предложения относительно внесения изменений в Госбюджет-2021.