Историки опубликовали документы о том, как НКВД "ломал" Пидмогильного

Историки выложили в открытый доступ 40 документов из рассекреченных архивов НКВД/КГБ, касающихся уголовного дела против Валерьяна Пидмогильного. Об этом сообщается на сайте Центра исследований освободительного движения.

В сборнике, посвященном 120-летию со дня рождения писателя (он родился 2 февраля 1901 года), находится протокол личного обыска писателя, анкета обвиняемого, протоколы допроса о пребывании в Германии и Чехии, постановления о конфискации и уничтожении переписки писателя, ордеры на обыск и арест Пидмогильного, обвинительное заключение, протокол очной ставки с писателем Эпиком, документ о реабилитации и тому подобное.

Также в обнародованный сборник вошли документы из Центрального государственного архива-музея литературы и искусства и личные документы писателя из архивов, хранящихся в семье потомков его жены.

Пидмогильный - украинский прозаик, переводчик. Был организатором и членом литературной группировки "Звено". Принимал участие в литературной дискуссии 1925 - 1928 годов. 8 декабря 1934 года арестован за принадлежность к "группе писателей-националистов с террористическими настроениями в отношении вождей партии". Расстрелян в 1937 году в урочище Сандармох (ныне - Республика Карелия, РФ), но жене сказали, что умер от рака почки в 1941 году.

Реабилитирован 14 декабря 1956 года из-за отсутствия состава преступления.