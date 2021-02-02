Шкарлет сообщил, что от его имени звонят мошенники и договариваются о встрече

Министр предупредил, что рабочие звонки осуществляет только с телефонов приемной.

Шкарлет сообщил, что от его имени звонят мошенники и договариваются о встрече
Фото: Макс Требухов

Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что от его имени педагогам, госслужащим и другим лицам звонят мошенники. Они называются именем министра и назначают встречи.

Об этом Шкарлет сообщил на своем канале в Telegram.

"Последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки: 0957793488. Цель этих мошенников мне не известна, поэтому я обращаюсь к коллегам с просьбой быть осторожными", - заявил он.

Шкарлет подчеркнул, что осуществляет все рабочие звонки с телефонов приемной министерства. МОН - это уже четвертое министерство, от имени должностных лиц которого неизвестные совершают звонки. Сначала заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что мошенники звонили якобы от его имени и требовали перевести на их счет значительную сумму средств "на помощь". Неизвестные представлялись Ляшко и говорили, что попали в затруднительное положение, и срочно нуждаются в финансовой поддержке.

12 января сообщалось, что мошенники начали распространять фейковый номер Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

21 января Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов предупредил, что от его имени неизвестные звонят в различные учреждения с просьбой перечислить средства или сделать некоторые кадровые перестановки.

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