Рада ужесточила ответственность за преступления против журналистов

Верховная рада 2 февраля приняла закон об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.

За соответствующий законопроект №3633 во втором чтении проголосовал 341 народный депутат.

Законопроект направлен на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

Документом предлагается увеличить санкции в статье 171 Уголовного кодекса. Также изложены в новой редакции часть четвертая статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы на срок от 7 до 14 лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью предлагается наказывать штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет. Эти же действия, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, смогут повлечь за собой штраф от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000-51 000 грн) или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пока статья 171 УК Украины за влияние на журналиста предусматривает штраф до 200 нмдг (до 3400 грн), или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет. Если это должностное лицо, то предусмотрен штраф в 200-500 нмдг (3400 - 8500 грн) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Новые нормы вступят в силу после подписания президентом.

Как сообщалось, 4 ноября Рада поддержала законопроект №3633 в первом чтении.