Мэр Николаева синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ, которые отказались говорить по-украински

Мэр Николаева Александр Сенкевич на заседании городского совета во вторник синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ, отказавшихся говорить по-украински.

Об этом сообщает местное издание "НикВести".

Во время заседания городского совета депутат Владислав Чайка из фракции ОПЗЖ взял слово, чтобы внести в повестку дня новый проект решения. Депутат начал говорить по-русски, за что ему сделали замечание активисты, присутствовавшие в зале.

"Послушайте, я могу говорить как на украинском языке, так и на русском. Для меня нет никакой разницы. Мы сейчас занимаемся не политикой, мы занимаемся экономикой", - ответил Чайка.

На это Сенкевич напомнил, что согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" депутаты должны выступать на украинском.

"Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - сказав Чайка, стрибаючи з мови на мову.

Будь ласка, - ответил мэр.

Так вот, послушайте, - продолжил представитель ОПЗЖ по-русски.

Так ось, послухайте, - начал переводить его слова Сенкевич.

На прошлой сессии, - сказал депутат.

На мінулій сесії... Я буду вас перекладати, - сказал городской голова.

После этого Чайка продолжил говорить на украинском, но когда он забылся и снова перешел на русский, Сенкевич опять начал переводить.

Также мэр начал переводить выступление другого депутата из ОПЗЖ Александра Медведева.

Напомним, что другой депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ поздравил с Новым годом фотографией Путина.