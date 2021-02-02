Наблюдательный совет Украинского культурного фонда возглавил гендиректор театра им. Франко

В 2020 году театр закупил книги своего гендиректора на сумму 139 тыс. грн.

Главой Украинского культурного фонда (и Главой наблюдательного совета) назначен Михаил Захаревич, гендиректор-художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Об этом сообщается на сайте Украинского культурного фонда.

Захаревича назначили приказом Министерства культуры.

20 января объявили обновленный состав Наблюдательного Совета УКФ, поскольку завершилась каденция предыдущего состава, где главой была Марина Порошенко. В новом Наблюдательном Совете - 9 человек: Юрий Рыбчинский и Артем Сурин (от Президента Украины), Алексей Кирющенко и Екатерина Чуева (от Минкульта), Юрий Артеменко, Владислав Корниенко, Александр Сусленский и Игорь Тулузов (от общественных организаций). Девятый - глава совета - избирается и назначается Министерством культуры и работает на общественных началах.

Михаил Захаревич работает в Национальном театре им. Франко с 1990-х годов. В 2019 году издал книгу "Дневники директора театра", в которой описал весь свой опыт. Книга вышла в издательстве "Пенмен" к 100-летию театра и была презентована, по сообщению Укринформа, в октябре 2019 года.

В 2020 году театр им. Франко закупил 700 экземпляров "Дневника" на сумму 139 тыс. 139 грн, согласно информации на "Прозорро".

Фото: Национальный театр им. Франко

Согласно закону Украины об Украинском культурном фонде, "Главой Фонда назначается лицо, являющееся специалистом в области культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеющий государственным языком, владеющий иностранным языком - одним из официальных языков Совета Европы".

"Кандидатуры на должность Главы Фонда (не более трех) определяются на заседании Наблюдательного совета Фонда не менее чем двумя третями голосов от его общего состава, определенного частью первой статьи 6 настоящего Закона, и подаются на рассмотрение центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств", - говорится в документе.

Среди полномочий Главы Фонда - представительство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, международными организациями и представителями гражданского общества по вопросам обеспечения благоприятных условий для развития культуры и искусств в Украине; организация заседаний Наблюдательного совета, подпись документов и тому подобное. На Наблюдательный совет УКФ, среди прочего, выносится утверждение решений экспертных советов Фонда, согласованных Дирекцией Фонда, по поддержке Фондом реализации проектов, стоимость которых превышает 150 минимальных заработных плат.

Напомним, бюджет УКФ в 2021 году составляет 695 млн грн. Исполнительным директором УКФ является Юлия Федив.