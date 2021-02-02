Украина ввела санкции против Никарагуа

Соответствующее решение поддержали 322 нардепа.

Украина ввела санкции против Никарагуа
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада проголосовала за введение санкций против Республики Никарагуа в связи с открытием "первого иностранного консульского учреждения" в оккупированном Крыму.

Решение о применении санкций было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 1 февраля. Президент Владимир Зеленский ввел его в действие в тот же день указом №41/2021, а на следующий день, 2 февраля, санкции согласовала и Верховная Рада.

Соответствующее решение поддержали 322 нардепа, против - 19.

Как сообщалось, 1 февраля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления №4689 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".

В тот же день проект был направлен на рассмотрение профильного комитета. По состоянию на 2 февраля комитет рассмотрел постановление и рекомендовал его внести в повестку дня.

Напомним, 28 августа прошлого года Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа в связи с незаконным открытием почетного консульства в оккупированном Россией Крыму. "Почетным консулом" был назначен осужденный в Украине за попытку аннексии. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, министерство рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как нарушение законодательства Украины и международного права, как "откровенно недружественный шаг по отношению к нашей стране, потакающий вооруженной агрессии РФ".

В ноябре 2020 года МИД заявил, что Украина введет санкции в отношении Никарагуа, если страна не закроет "почетное консульство".

РоSSия аннексировала Крым в марте 2014 года. Украина не признает вхождения Крыма в состав РФ и считает полуостров своей территорией. Страны ЕС и США также не признают вхождения полуострова в состав РФ. После аннексии США и ЕС ввели санкции против многих роSSийских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и заморожены их счета.

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