Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев пригрозил парламентариям из ОПЗЖ "народным трибуналом". Таким образом он ответил на реплику Вадима Рабиновича на вчерашнем согласительном совете, в которой тот назвал «слуг народа» чертями.

Потураев во время выступления по случаю открытия пятой сессии заявил, что СН является "тонкой красной линией", отделяющей бывших "регионалов" от народного трибунала. Он напомнил о песне времен Евромайдана "Каждый регионал - под народный трибунал".

"Я хочу вам сказать, уважаемые коллеги из определенной фракции, что мы, слуги народа, которых вы называете чертями, - та тоненькая красная линия, которая отделяет вас от народного трибунала. Ибо мы законопослушные люди. И мы еще не решили, как будем реагировать на хамские обвинения вчера", - заявил он.

Потураев добавил, что если красная линия будет разорвана, то "с другой стороны радикализация уже такова, что с вами никто не будет водиться, и мусорными баками это не закончится. Это закончится очень плохими последствиями".

Народный депутат также призвал "сбавить градус эмоций" и держаться в пределах цивилизованного парламентаризма.

Рабинович во время выступления вчера заявил, что в Украине запретили книгу Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и назвал в этом контексте власть "представителями дьявола" и рагулями. На самом деле произведение Булгакова не запретили - запрет еще с 2019 года действует на ввоз только одного конкретного издания с предисловием о представителях роSSийского кино Юрия Кары, Николая Бурляева и Валентина Гафта. Эти люди публично поддерживали роSSийскую агрессию против Украины и внесены в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности.