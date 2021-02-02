Таможенники нашли в посылке в Мьянму запчасть от МиГ-29

Прибор конфисковали, а на отправителя составили протокол.

Киевские таможенники нашли в посылке, которую хотели отправить в Мьянму, запчасти от истребителя МиГ-29.

Об этом говорится в сообщении Киевской таможни Государственной таможенной службы.

Отправитель-киевлянин честно сообщил, что в бандероли находятся запчасти, но не указал, что они имеют военное назначение.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Обнаруженный прибор - автономная рулевая машина АРМ-150М для многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29. Такая техника не может находиться в частной собственности, а для вывоза за границу требуется разрешение или вывод Госэкспортконтроля.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статьям 472 (недекларирование товаров коммерческого назначения) и 473 (пересылка по почте запрещенных товаров) Таможенного кодекса Украины, а прибор изъяли.

Напомним, что в Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Военные во главе с генералом Мин Аун Хлайном задержали государственную советницу (фактического лидера государства) Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других членов политического руководства.