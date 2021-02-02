Оккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

Оккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. У населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" оккупанты открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее штаб ООС сообщил, что 28 января во время дежурства исчез военнослужащий ВСУ.

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