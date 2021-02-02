Разумков официально объявил об исключении Дубинского из "Слуги народа"

Нардеп должен изменить место в парламенте на то, которое отведено для внефракционных.

Разумков официально объявил об исключении Дубинского из "Слуги народа"
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Александра Дубинского из состава фракции "Слуга народа".

Соответствующее заявление прозвучало на первом заседании пятой сессии Рады.

Теперь нардеп должен изменить место в парламенте на то, которое отведено для внефракционных. Исключенный парламентарий пришел на заседание, но с опозданием.

Вопрос исключения Дубинского из-за наложенных на него санкций со стороны США был решен на вчерашнем заседании фракции. За то, чтобы исключить его из состава СН, высказались более 180 нардепов.

Сам Александр Дубинский хотя раньше и говорил, что вслед за ним из фракции могут выйти несколько депутатов, вчера призвал коллег оставаться в ее составе. Он также заявил, что "это манипулятивная история".

"Поэтому это манипулятивный результат, необходимый конкретным людям и для получения конкретного результата, для решения собственных проблем ... По сути, это манипуляция, необходимая для дальнейшего давления на президента и фракцию. С использованием афер и доносов для давления на украинскую власть", - заявил он.

Глава фракции СН Давид Арахамия не исключает, что Дубинский вернется в состав фракции, если сможет доказать, что не причастен к вмешательству в выборы в США.

Напомним, что в минувший понедельник на заседании "Слуги народа" с участием президента Владимир Зеленский дважды предлагал ему выйти из состава "Слуги народа", на что Дубинский ответил отказом и заявил, что не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача ".

После этого глава фракции Давид Арахамия инициировал опрос относительно Дубинского в приложении для слуг народа. Парламентарии анонимно отвечали, поддерживают ли они исключения, снятие Дубинского с должности заместителя главы налогового комитета, или же они готовы поддержать его в заявлении фракции. Согласно результатам, более 50% участников опроса поддержали исключение Александра Дубинского из фракции. Это 100 народных депутатов.

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