Арахамия не исключает возможности создания коалиции с "Батькивщиной"

"Что касается потенциального коалиционного соглашения, то это - открытый диалог".

Арахамия не исключает возможности создания коалиции с "Батькивщиной"
Фото: Макс Левин

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией партии "Батькивщина" в Верховной Раде.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"По поводу коалиции мы (с Юлией Тимошенко, ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране", - сказал Арахамия.

Он отметил, что фракция "Слуга народа", как монобольшинство, никогда не работала в режиме коалиции, и это "может быть необычно", поскольку "надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

"Но что касается потенциально коалиционного соглашения - или с Тимошенко, или с другой фракцией или группой, - это - открытый диалог", - отметил Арахамия.

Напомним, 1 февраля на брифинге после окончания согласительного совета Юлия Тимошенко прокомментировала возможное создание новой коалиции со "Слугой народа". Она отметила, что единственным на ее взгляд выходом из кризисной ситуации является объединение всех политических сил.

Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" со "Слугой народа" и группой "Довира" после исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать".

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