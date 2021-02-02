В "Слуге народа" назвали оправданным импорт электроэнергии

"На сегодня это менее 5%. Такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность".

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус считает оправданным импорт электрической энергии.

Об этом говорится в видеокомментарии, которое он обнародовал в соцсетях.

Герус пояснил, что импорт связан с критическим сокращением запасов угля на складах тепловых электростанций. По состоянию на конец января угля было вдвое меньше необходимого уровня и в пять раз меньше, чем в это же время в прошлом году.

"Мы ожидаем, что февраль будет очень холодным, практически весь месяц будет держаться холодная температура, а в некоторые дни будет минус 15 градусов. В таких условиях мы не можем быть зависимыми или нести риски в связи с тем, что какие-то компании не завезли уголь на свои склады", - сказал Герус, напомнив, что 80% угольных ТЭС являются частными.

"Соответственно в Украине начался импорт электроэнергии", - пояснил депутат.

Он заверил, что импортная электроэнергия, хоть она и покупается в РоSSии и Беларуси, не несет угрозы энергетической безопасности Украины.

"Некоторые выдвигают политические обвинения, что это влияет на энергетическую безопасность. Не оказывает влияния, потому что идет мониторинг того, какой импорт, какая величина. На сегодняшний день это меньше 5%. Такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность", - сказал депутат .

"Этот импорт идет именно в те часы, когда в Украине пиковое потребление электроэнергии, как, например, вечером с 7 до 10 часов. С помощью импорта в эти часы восполняется ситуация, и у нас нет серьезных рисков веерных отключений", - добавил Герус.

Он сказал также, что импорт не позволит "отдельным компаниям, которые не завезли уголь", шантажировать государство с целью повышения тарифов на электроэнергию.

Герус надеется, что в марте Украина сможет отказаться от импорта электроэнергии.

Напомним, что с начала января Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси, а с февраля - из РоSSии.

В 2020 году в Украине действовал запрет на доступ к межгосударственным сечениям со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, но с 1 января он потерял силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

Ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности в настоящее время не существует.