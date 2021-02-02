Тупицкий обжаловал в Верховном Суде указ Зеленского об отстранении

Дело будет рассматривать коллегия судей во главе с Яном Берназюком.

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном Суде указ №607/2020 президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

"1 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» с момента его принятия", - говорится в сообщении.

Тупицкий просит признать указ противоправным и недействительным.

Дело рассмотрит коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда во главе с Яном Берназюком.

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призывали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым по формальным причинам.