Оппозиция в Германии призвала остановить строительство "Северного потока-2"

"Это газопровод Путина и его не следует достраивать".

Представители немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ пересмотреть позицию по дальнейшему строительству газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поводом для такого заявления стал жесткий разгон акций протеста в РоSSии, направленных против ареста оппозиционера Алексея Навального и за отставку президента РФ Владимира Путина.

"Это газопровод Путина и его не следует достраивать", - заявил сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек.

Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который "уже давно раскалывает Европу". Кроме того, лидер "зеленых" отметил полицейское насилие во время акций протеста по всей РоSSии 23 и 31 января. От мужества демонстрантов у него "захватывает дух", отметил Хабек и подчеркнул, что они заслуживают полного уважения своих прав.

Кроме того, Хабек призвал проверить возможность усиления санкций в отношении роSSийского руководства.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.

После введения очередных санкций со стороны США роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется прекратить или отложить строительство "Северного потока - 2", но несмотря на это в конце января 2021-го роSSийский трубоукладчик возобновил работу в водах Дании.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что потенциальные потери Украины от роSSийского газопровода "Северный поток-2" составят $1,5 млрд в год.

Германия неоднократно заявляла, что газопровод должен быть достроен.

1 февраля Франция призвала Германию отказаться от строительства "Северного потока -2”.