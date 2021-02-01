Зеленский назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства

33 деятеля культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года.

Зеленский назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №42/2021 "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства".

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно документу, 33 деятеля культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года.

Напомним, 19 января президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении президентских стипендий молодым писателям и художникам в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.

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