Украина и США договорились сделать стратегическое партнерство более амбициозным, - Кулеба
По словам министра, в отношениях между Украиной и США "начинается новый день".
Фото: mfa.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.
"В нашей первой беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным", - написал Кулеба.
По словам министра, в отношениях между Украиной и США "начинается новый день".
"Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил глава МИД Украины.
У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.