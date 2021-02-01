Украина и США договорились сделать стратегическое партнерство более амбициозным, - Кулеба

По словам министра, в отношениях между Украиной и США "начинается новый день".

Украина и США договорились сделать стратегическое партнерство более амбициозным, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

"В нашей первой беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным", - написал Кулеба.

По словам министра, в отношениях между Украиной и США "начинается новый день".

"Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил глава МИД Украины.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

Напомним, Сенат США 28 января официально утвердил Энтони Блинкена в должности государственного секретаря США. За такое решение проголосовали 78 сенаторов, против - 22.

Во время президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем.

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