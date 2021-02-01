Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации в Мьянме

Заседание будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации в Мьянме
Фото: prm.ua

Совет безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание из-за военного переворотав Мьянме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что заседание будет закрытым, его проведение запланировано в формате видеоконференции.

Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме высказал ряд мировых лидеров, в том числе премьер Великобритании Борис Джонсон и глава европейской дипломатии Жосеп Боррель.

Напомним, сегодня военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Он Мьин и другие члены политического руководства.

В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год, не работает телефонная связь и телевидение.

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