Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации в Мьянме
Заседание будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.
Совет безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание из-за военного переворотав Мьянме.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Ожидается, что заседание будет закрытым, его проведение запланировано в формате видеоконференции.
Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме высказал ряд мировых лидеров, в том числе премьер Великобритании Борис Джонсон и глава европейской дипломатии Жосеп Боррель.
Напомним, сегодня военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Он Мьин и другие члены политического руководства.
В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год, не работает телефонная связь и телевидение.