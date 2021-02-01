КСУ открыл производство по положениям медреформы и карантина по заявлению Денисовой

Дата рассмотрения и форма слушания будут сообщены дополнительно.

КСУ открыл производство по положениям медреформы и карантина по заявлению Денисовой
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный Суд открыл конституционное производство по делу о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросов ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

Соответствующее конституционное представление направила в КСУ Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 6 января.

"Данное дело будет рассматриваться КСУ по существу. Дата рассмотрения и форма слушания будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря пояснила что Денисова оспаривает в частности положения законов относительно медреформы, согласно которым органы местного самоуправления могут принимать решения о прекращении, реорганизации или перепрофилировании учреждений здравоохранения самостоятельно с учетом плана развития госпитального округа.

Кроме того, Денисова оспаривает положения законов, которые являются основанием для введения Кабмином карантина. Совгиря отметила, что в представлении указано, что эти "положения сформулированы нечетко и предусматривают возможность ограничения Кабинетом министров конституционного права на охрану здоровья, медицинскую помощь или медицинское страхование, возможность ограничения которых не предусмотрена Конституцией".

Также Денисова оспаривает положения закона от 28 декабря 2014 №76-VIII, которым отменен мораторий на ликвидацию и реорганизацию больниц.

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