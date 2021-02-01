На Донбассе во время дежурства исчез украинский военный

По имеющейся информации, военнослужащий находится на оккупированной территории.

На Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов исчез военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вечером, 28 января, во время проверки личного состава, в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению результатов не дали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие и боеприпасы военного остались на месте службы. Сослуживцы характеризуют его как человека исключительно спокойного и взвешенного.

"По имеющейся информации, данный военнослужащий находится на территории, неподконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

21 декабря стало известно, что украинский военнослужащий попал в плен роSSийско-оккупационных войск на Донбассе. Его отсутствие обнаружили 17 декабря.