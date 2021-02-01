"Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса увольнения главы аграрного комитета Рады Сольского

Также пока не рассматривали вопрос возможного третьего голосования за Витренко.

"Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса увольнения главы аграрного комитета Рады Сольского
Фото: Анна Стешенко

Фракция "Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса о снятии главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского. Также на заседании не рассматривали вопрос возможного третьего голосования за назначение первым вице-премьером и министром по вопросам энергетики Юрия Витренко.

Об этом в интервью журналистам рассказал глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Мы перенесли этот вопрос (снятие Сольского, - ред.) ... Немножко позже будет встреча сначала в Офисе президента. А если еще будет необходимость после этой встречи, то мы соберем фракцию", - пояснил он.

Арахамия подчеркнул, что на фракции сегодня не обсуждали вопрос возможной третьей попытки назначения Юрия Витренко.

"Нет. Мы не говорили сегодня о Витренко. Сейчас это не актуально. Мы говорили о законопроекте о вакцинации. На этой неделе будет также новый законопроект об оружии. Будет несколько других законопроектов. Мы обсудили повестку дня. Мы не обсуждали вопрос господина Дубинского. Я просто объявил результаты голосования. И все. На этом закончили", - сказал глава фракции.

Напомним, в пятницу, 5 февраля, партия "Слуга народа" проведет съезд. Об этом LB.ua сообщил источник во фракции. По их словам, съезд пройдет в два этапа, во время второго ожидают ряд кадровых перестановок.

"Слуги народа" на заседании 1 февраля планировали обсудить инициативу об увольнении Сольского с должности председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики. Ранее первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко подтвердил, что аграрный комитет инициировал увольнение Сольского. При этом Корниенко отметил, что комитет не предоставил соответствующих документов и проекта постановления.

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