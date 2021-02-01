"Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса увольнения главы аграрного комитета Рады Сольского

Также пока не рассматривали вопрос возможного третьего голосования за Витренко.

Фракция "Слуга народа" отложила рассмотрение вопроса о снятии главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского. Также на заседании не рассматривали вопрос возможного третьего голосования за назначение первым вице-премьером и министром по вопросам энергетики Юрия Витренко.

Об этом в интервью журналистам рассказал глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Мы перенесли этот вопрос (снятие Сольского, - ред.) ... Немножко позже будет встреча сначала в Офисе президента. А если еще будет необходимость после этой встречи, то мы соберем фракцию", - пояснил он.

Арахамия подчеркнул, что на фракции сегодня не обсуждали вопрос возможной третьей попытки назначения Юрия Витренко.

"Нет. Мы не говорили сегодня о Витренко. Сейчас это не актуально. Мы говорили о законопроекте о вакцинации. На этой неделе будет также новый законопроект об оружии. Будет несколько других законопроектов. Мы обсудили повестку дня. Мы не обсуждали вопрос господина Дубинского. Я просто объявил результаты голосования. И все. На этом закончили", - сказал глава фракции.

Напомним, в пятницу, 5 февраля, партия "Слуга народа" проведет съезд. Об этом LB.ua сообщил источник во фракции. По их словам, съезд пройдет в два этапа, во время второго ожидают ряд кадровых перестановок.

"Слуги народа" на заседании 1 февраля планировали обсудить инициативу об увольнении Сольского с должности председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики. Ранее первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко подтвердил, что аграрный комитет инициировал увольнение Сольского. При этом Корниенко отметил, что комитет не предоставил соответствующих документов и проекта постановления.