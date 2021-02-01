Экс-руководителю ГАСИ Кудрявцеву сообщили о подозрении и объявили его в розыск

Его подозревают в подделке диплома и использовании его при назначении на должность.

Экс-руководителю ГАСИ Кудрявцеву сообщили о подозрении и объявили его в розыск
Фото: ГАСИ

Бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексею Кудрявцеву сообщено о подозрении по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ - диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

В дальнейшем, после получения поддельного диплома, подозреваемый обратился в Министерство образования с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность главы ГАСИ.

"Экс-чиновнику неоднократно сообщалось стороной обвинения о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, в то же время он ни разу не появился. В связи с указанным, сообщение о подозрении экс-чиновнику в совершении этих уголовных преступлений направлено по почте, соответственно с требованиями ст. ст. 278, 111 УПК Украины, и он объявлен в розыск", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Кудрявцев возглавлял ГАСИ с 2015-го по 2018 год. В декабре прошлого года он сообщил, что получил от Госбюро расследований и прокуратуры три повестки.

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