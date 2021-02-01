Арахамия: Дубинского могут восстановить в "Слуге народа", если он докажет невмешательства в выборы США

Решение будет принимать фракция.

Депутата Александра Дубинского могут восстановить в составе фракции "Слуга народа", однако он должен доказать свое невмешательство в выборы в США .

Об этом в интервью журналистам после заседания фракции заявил ее глава Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Если он докажет невиновность в этом процессе, и то, что он не вмешивался ни в какие выборы, если он будет иметь желание присоединиться, то я с удовольствием созову фракцию. И фракция решит таким же именно образом. Если будет 70% «за», то он может вернуться", - сказал он.

Арахамия отметил, что имел несколько личных бесед с Дубинский.

"Конечно, мы имели несколько разговоров с ним. Я ему лично предлагал сделать так, как ему советовал президент (дважды предлагал выйти из фракции самостоятельно). Но пойти своим путем", - отметил он.

Напомним, после внесения нардепа в санкционный список в США , в Украине разгорелся скандал. В понедельник, 25-го января, на заседании фракции президент Зеленский дважды просил Дубинского самостоятельно выйти из фракции, но тот отказался и заявил, что ни в чем не виноват. Собеседники LB.ua отметили, что "если Дубинского выгнать, он угрожает забрать с собой еще 20-30 человек, а это расколет фракцию».

Сегодня, 1 февраля, Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Нардеп назвал свое исключение "манипуляцией в интересах окружения президента", однако призвал депутатов, которые его поддерживают, не выходить из фракции.