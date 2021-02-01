Дубинский призвал депутатов не выходить из фракции "Слуга народа" и заявил о манипуляциях

"Но я призываю коллег, тех, кто меня поддерживал, остаться во фракции. Потому что нечистоплотное окружение президента ведет его и страну в пропасть".

Нардеп Александр Дубинский назвал его исключение из фракции "Слуга народа" манипуляцией в интересах окружения президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил после заседания фракции, сообщили источники LB.ua .

"Это манипулятивная история ... Какое-то количество фракции проголосовали «за», но не предоставляя подписных листов. И это стало результатом голосования. Как вы понимаете, перейдены все красные линии. Мы увидели истинные лица политических актеров. И в Офисе президента, и в украинском парламенте. Поэтому это манипулятивный результат, необходимый конкретным людям и для получения конкретного результата, для решения собственных проблем ... По сути, это манипуляция, необходимая для дальнейшего давления на президента и фракцию. С использованием афер и доносов для давления на украинскую власть. в таком виде, как это происходит, это не может оставаться дальше. Очевидно, что после прохождения этих красных линий оставаться во фракции бессмысленно и не нужно. Ни одному здравомыслящему депутату. Но я призываю коллег, тех, кто меня поддерживал, остаться во фракции. Потому что нечистоплотное окружение президента ведет его и страну в пропасть. Если это и дальше будет продолжаться, то в этой пропасти мы окажемся очень быстро. Реальных результатов голосования мы так и не знаем. Нам сказали, что проголосовало большинство", - заявил он.

Окончательное решение об исключении Дубинского из состава фракции "Слуги народа" было принято на сегодняшнем заседании. По данным депутата Ольги Василевской-Смаглюк, "за" высказались более 180 депутатов. Вопрос исключения встал после внесения нардепа в санкционный список США .

В минувший понедельник на заседании "Слуги народа" с участием президента Владимир Зеленский дважды предлагал ему выйти из состава "Слуги народа", на что Дубинский ответил отказом и заявил, что не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

После этого глава фракции Давид Арахамия инициировал опрос относительно Дубинского в приложении для слуг народа. Парламентарии анонимно отвечали, поддерживают ли они исключение, снятие Дубинского с должности заместителя председателя налогового комитета, или же они готовы поддержать его в заявлении фракции. Согласно результатам, более 50% участников опроса поддержали исключение Александра Дубинского из фракции. Это 100 народных депутатов.

Дубинский также говорил, что вслед за ним из фракции якобы могут выйти несколько нардепов, что напрямую поставит под угрозу существование монокоалиции.