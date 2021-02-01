Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" после внесения его в санкционный список в США .

Соответствующее решение было принято на заседании фракции вечером в понедельник. Согласно процедуре, для исключения парламентария из состава фракции нужно по крайней мере 70% подписей его коллег. Депутат Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram сообщила, что за высказались более 180 депутатов из 246.

"За исключение Дубинского собрали более 180 подписей. Вопрос снятия Сольского с главы комитета не рассматривался", - написала она.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко добавил, что "за" исключение проголосовали 198 "слуг", против - 29, 19 - воздержались.

О том, что фракция рассматривает три сценария действий по Дубинскому после включения его в санкционный список США стало известно после заседания «слуг народа» в минувший понедельник при участии президента Украины. Заместитель главы фракции Александр Корниенко сообщил, что в отношении Дубинского проведут внутренний опрос. По словам Корниенко, три сценария по Дубинскому были такими: "Первый вариант - это поддержать господина Дубинского и направить письма для его поддержки в соответствующие организации, зарубежные. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициация в соответствующие структуры , которые могут это сделать, об освобождении господина Дубинского с должности заместителя главы Комитета по вопросам налогов и таможенной политики. Там где глава господин Гетманцев, а Дубинский - заместитель председателя по квоте фракции "Слуга народа", - рассказал он.

Владимир Зеленский дважды просил Дубинского выйти из состава фракции, на что тот категорически отказался. Сам нардеп также заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

После попадания в санкционный список перестал работать сайт dubinsky.pro, зарегистрированный через американский хостинг. Также заблокировали канал нардепа на Youtube.

Глава фракции Давид Арахамия инициировал опрос по Дубинскому в приложении для слуг народа. Парламентарии анонимно отвечали, поддерживают ли они исключение, снятие Дубинского с должности заместителя председателя налогового комитета или готовы поддержать его в заявлении фракции. Согласно результатам, более 50% участников опроса поддержали исключение Александра Дубинского из фракции. Это 100 народных депутатов.

Дубинский также говорил, что вслед за ним из фракции якобы могут выйти несколько нардепов, что напрямую поставит под угрозу существование монокоалиции.