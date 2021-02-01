"Слуга народа" проведет съезд в пятницу, 5 февраля

Съезд будет проходить в два этапа, во время второго ожидают ряд кадровых перестановок.

"Слуга народа" проведет съезд в пятницу, 5 февраля
Фото: facebook/Слуга Народу

В пятницу, 5 февраля, партия "Слуга народа" проведет съезд.

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.

По их информации, на заседании ожидается выдвижение кандидатов на 82-м и 50-м мажоритарных округах.

Съезд будет проходить в два этапа, во время второго ожидают ряд кадровых перестановок. Точную дату второй встречи пока не называют. Однако известно, что, среди прочего, планируются изменения в составе политсовета и возможно изменение самой управляющей структуры партии.

По словам источников, одна из задач - "убрать из руководства людей Трофимова (первый заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов, - ред.), а также - "укрепить региональную вертикаль".

Отметим, что Трофимов в Офисе президента был ответственным за работу с регионами. В ноябре прошлого года Зеленский освободил его от должности первого заместителя главы Офиса президента и назначил своим внештатным советником.

Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг нардепа от "Слуги народа" Александа Дубинского. В понедельник, 25-го января, на заседании фракции президент Зеленский дважды просил его самостоятельно выйти из фракции, но тот отказался и заявил, что ни в чем не виноват. Собеседники LB.ua отмечали, что "если Дубинского выгнать, он угрожает забрать с собой еще 20-30 человек. А это расколет фракцию». Подробнее читайте в материале LB.ua "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".

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