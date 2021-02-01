Комитеты Рады заслушали Баканова о резонансных задержаниях сотрудников СБУ

Комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительный в пределах парламентского контроля провели совместное закрытое для прессы заседание при участии руководства Службы безопасности Украины по громким делам и кибербезопасности.

Об этом в комментарии LB.ua сообщила член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

"Сегодня состоялось совместное заседание двух парламентских комитетов. Присутствовал глава СБУ Иван Баканов и его заместители, а также - следователи, занимащиеся этим делом. Комитеты по вопросам нацобороны и разведки вместе с правоохранительным совместно решили принять предоставленную информацию СБУ к сведению, а также - рекомендовать СБУ в дальнейшем информировать комитеты по ходу расследования сотрудниками соответствующих дел, а в случае возникновения необходимости или обстоятельств, - своевременно предоставлять комитетам соответствующую информацию", - сказала она.

Безуглая также добавила, что на совместном заседании комитетов с участием руководства СБУ обсуждался вопрос кибербезопасности и информационной безопасности.

"В частности относительно сети телеграм-каналов, которые, вероятно, связаны с РФ . А также вопросы совместной работы над законопроектом о реформе СБУ (3196-Д). Это касалось процесса подготовки законопроекта ко второму чтению. Это законопроект, который и запустит реформу СБУ ", - отметила Безуглая.

Напомним, ранее в "Слуге народа" пояснили, как изменится СБУ после реформы. В августе 2019 года Баканов заявлял, что в рамках реформы спецслужбы планируется сократить количество ее сотрудников, а остальным - поднимут зарплаты. Также после реформы введут систему спецзваний. При этом Баканов отмечал, что не исключает, что на реформу СБУ повлияли "вражеские спецслужбы".

23 января правоохранители задержали полковника “Альфа” СБУ Юрия Расюка. Его подозревают в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По версии следствия, заказчиком убийства является бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. 26 января ему объявили о подозрении.