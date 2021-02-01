Комитеты Рады заслушали Баканова о резонансных задержаниях сотрудников СБУ

Сегодня состоялось совместное заседание двух парламентских комитетов.

Комитеты Рады заслушали Баканова о резонансных задержаниях сотрудников СБУ
Фото: pravda.com.ua

Комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительный в пределах парламентского контроля провели совместное закрытое для прессы заседание при участии руководства Службы безопасности Украины по громким делам и кибербезопасности.

Об этом в комментарии LB.ua сообщила член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

"Сегодня состоялось совместное заседание двух парламентских комитетов. Присутствовал глава СБУ Иван Баканов и его заместители, а также - следователи, занимащиеся этим делом. Комитеты по вопросам нацобороны и разведки вместе с правоохранительным совместно решили принять предоставленную информацию СБУ к сведению, а также - рекомендовать СБУ в дальнейшем информировать комитеты по ходу расследования сотрудниками соответствующих дел, а в случае возникновения необходимости или обстоятельств, - своевременно предоставлять комитетам соответствующую информацию", - сказала она.

Безуглая также добавила, что на совместном заседании комитетов с участием руководства СБУ обсуждался вопрос кибербезопасности и информационной безопасности.

"В частности относительно сети телеграм-каналов, которые, вероятно, связаны с РФ. А также вопросы совместной работы над законопроектом о реформе СБУ (3196-Д). Это касалось процесса подготовки законопроекта ко второму чтению. Это законопроект, который и запустит реформу СБУ", - отметила Безуглая.

Напомним, ранее в "Слуге народа" пояснили, как изменится СБУ после реформы. В августе 2019 года Баканов заявлял, что в рамках реформы спецслужбы планируется сократить количество ее сотрудников, а остальным - поднимут зарплаты. Также после реформы введут систему спецзваний. При этом Баканов отмечал, что не исключает, что на реформу СБУ повлияли "вражеские спецслужбы".

23 января правоохранители задержали полковника “Альфа” СБУ Юрия Расюка. Его подозревают в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По версии следствия, заказчиком убийства является бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. 26 января ему объявили о подозрении.

СМИ обнародовали записи телефонных разговоров Нескоромного, на которых тот благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и роSSийской церкви. 29 января Расюк подтвердил, что заказчиком покушения на Наумова был Нескоромный. Следователи Службы безопасности Украины объявили Нескоромного в розыск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSииВ ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSии
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
РоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в УкраинуРоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в Украину
Нардеп Рахманин о законе о референдуме: "Мы фактически даем возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку"Нардеп Рахманин о законе о референдуме: "Мы фактически даем возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку"
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков: "Оснований для роспуска Рады нет"Разумков: "Оснований для роспуска Рады нет"
Стала известна дата закрытого заседания комитетов Рады, на котором заслушают главу СБУ БакановаСтала известна дата закрытого заседания комитетов Рады, на котором заслушают главу СБУ Баканова
В Раде хотят заслушать Баканова о подозрении и резонансных задержаниях сотрудников СБУВ Раде хотят заслушать Баканова о подозрении и резонансных задержаниях сотрудников СБУ
Около Верховной Рады музыканты устроили концерт-митинг за честные роялтиОколо Верховной Рады музыканты устроили концерт-митинг за честные роялти
Комитет Рады одобрил сокращение нардепов до 300Комитет Рады одобрил сокращение нардепов до 300
Комитет Рады отказался рассматривать возможное "кнопкодавство" во время голосования за ШкарлетаКомитет Рады отказался рассматривать возможное "кнопкодавство" во время голосования за Шкарлета
В декабре 30 депутатов пропустили 90% голосований Рады, - КИУВ декабре 30 депутатов пропустили 90% голосований Рады, - КИУ
Комитет Рады по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны ТарануКомитет Рады по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны Тарану
Рабочая группа Рады представила законопроект о конституционной процедуреРабочая группа Рады представила законопроект о конституционной процедуре
В декабре 20 депутатов не были ни на одном заседании Рады, - КИУВ декабре 20 депутатов не были ни на одном заседании Рады, - КИУ
Последние новости
Подгружаем последние новости